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İstanbul'daki Özel Hastanede Kötü Muamele: 7 Kişiye Hapis İstemi

İstanbul'da özel hastanede yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan 7 çalışana 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:48
İstanbul'daki Özel Hastanede Kötü Muamele: 7 Kişiye Hapis İstemi

Özel Hastanede Yaşlı Hastaya Kötü Muamele Olayı

İstanbul'da bir özel hastanede kaydedilen görüntülerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 7 çalışan hakkında 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapis cezası istemi ile iddianame hazırlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İçerenköy Bayındır Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan hasta Nermin Zeren'e yönelik aşağılayıcı davranışların tespit edilmesi üzerine bu kararı aldı.

Soruşturmanın Detayları

Başsavcılık, hastane görevlilerinin mağdur Zeren’in yüzüne para koyarak korkutulması ve aşağılanması gibi durumlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından bir soruşturma başlattı. İddianamede şüphelilerin, yoğun bakımda sistematik olarak hakaret ve eziyet ettikleri belirtildi.

Şüphelilerin Eylemleri

Özellikle şüpheli İlknur K’nin, Nermin Zeren’e karşı sürekli hakaretler ettiği, İrem Aysima E’nin ise “Kadının paralarını ver. Vermiyor Nermin.” şeklinde ifadelerle mağdura eziyet ettiği kayıtlara geçti. Ali E’nin, Zeren’in yüzüne para atarak hijyen kurallarını çiğnediği de iddianamede yer aldı.

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Ele Geçirme

Yine iddianamede, mağdurun görüntülerini kaydeden Nuriye K ve Mert Can S gibi şüphelilerin de kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma suçlamasıyla yargılanacağına yer verildi. Murat Y’nin cep telefonunda yoğun bakımda olan Zeren’in görüntülerinin tespit edildiği belirtildi.

Şüphelilerin Savunmaları

İddianamede yer alan ifadelere göre, şüpheli Ali E, Nermin Zeren’e davranışlarının şakalaşmadan ibaret olduğunu savundu. Ancak, yapılan davranışların mağdura eziyet olarak nitelendirildiği vurgulandı.

Mahkeme Süreci

Hazırlanan iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesine iletildi. Tutuklu şüphelilerin serbest bırakılmasının ardından mahkemeye sevk edilen 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı, bazıları ise adli kontrol şartıyla salıverildi. Olay, sağlık hizmetlerinin sunuluşunda etik kuralları yeniden tartışmaya açtı.

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