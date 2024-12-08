İstanbul'daki Suriyeliler, Baas Rejiminin Devrilmesini Saraçhane Parkı'nda Kutladı

İstanbul'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini Saraçhane Parkı'nda coşkuyla kutladı. Sevinç gösterileri eşliğinde gerçekleşen etkinlik, Fatih Camisi'nin avlusunda toplanan kalabalıkla başladı. İkindi namazının ardından parka yürüyen Suriyeler, ellerinde Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu'na ait bayraklar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini taşıdılar.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Kutlamalar nedeniyle park ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaklaşık 10 yıldır İstanbul'da yaşayan Reyam Aswad, memleketi Suriye'ye dönmek için sabırsızlandığını dile getirerek, Türkiye'nin kendilerine sağladığı imkânlardan dolayı minnettar olduğunu belirtti.

Türk Halkına Şükran Dolu Sözler

24 yaşındaki Yasin Bakri, hayatının önemli bir kısmını Türkiye'de geçirdiğini ifade ederek, "Burada güzel günler geçirdik. Türk halkına teşekkür ederiz. Günü gelince biz de Türkleri memleketimizde ağırlamak isteriz," dedi.

Duygu Dolu Anlar

2014'te Türkiye'ye gelen ve burada iki çocuğu doğan Anfal Yaktı, sürecini anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Erdoğan’a ve Türk halkına teşekkür eden Yaktı, "Türkiye'yi çok sevdik. Burada zorluk çekmedik. Kendi evimiz gibi davrandık," şeklinde konuştu.

Diğer bir Suriyeli Fuad Barake, ülkesine dönmek için sabırsızlandığını belirterek, Türkiye'yi özleyeceklerini ve burada aldıkları iyilikleri unutmayacaklarını ifade etti.

İstanbul'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda kutladı, sevinç gösterileri yaptı.

İstanbul'da yaşayan çok sayıda Suriyeli, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesini Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda kutladı, sevinç gösterileri yaptı.