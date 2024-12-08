İstanbul'daki Suriyeliler Esed Rejiminin Devrilmesini Coşkuyla Kutladı

İstanbul'da Kutlama Coşkusu

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi dolayısıyla Fatih Camisi'nde bir araya geldi. Sabah namazının ardından toplanan kalabalık, tekbir getirip sevgi gösterilerinde bulundu.

Yağmura Rağmen Sevgi Dolu Anlar

Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı. Türk bayrağı ve Özgür Suriye Ordusu bayrağını sallayan grup, arasında çikolata dağıtanlar da oldu.

Baas Rejiminin Devri Mutluluk Getirdi

İstanbul'da öğrenci olduğunu belirten Nur Ahmed, Baas rejiminin devrilmesinin kendisi için büyük bir sevinç kaynağı olduğunu, mutluluktan sürekli ağladığını ifade etti. 12 yıldır İstanbul'da yaşayan başka bir Suriyeli, savaş zamanında Türkiye'ye gelmiş olduğunu ve artık mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca, hedeflerine ulaştığını ve ülkesine dönmeyi düşündüğünü söyledi.

Başka Yerlerde de Kutlamalar Oldu

Esenyurt Meydanı'nda sevinç gösterisi yapmak isteyen bazı Suriyelilere polis izin vermedi. Bunun üzerine grup, ara sokaklara yönelerek burada da tekbir getirip kutlama gerçekleştirdi. Ayrıca, Şişli'deki Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde de bir buluşma gerçekleşti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı ve Esed rejimine ait bayrak indirildi.

Türkiye, bu süreçte Suriyelilere sağladığı destekle unutulmaz bir yer edinmiş durumda.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.

İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, ülkelerinde Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Kentte yaşayan Suriyeliler, sabah namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusunda toplandı. Tekbir getiren gruptakiler, slogan atıp, sevinç gösterisinde bulundu. Yağmura rağmen çocuklarıyla birlikte avluda toplanan Suriyeliler, birbirlerine sarılarak sevindi.