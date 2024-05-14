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İstanbul’daki trafik denetimlerinde yüzde 93’lük artış kaydedildi

İstanbul’da trafik denetimleri artırıldı. 2024’ün Ocak-Nisan ayları arasında gerçekleştirilen trafik denetimleri, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 93 oranında arttı.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 13:44
İstanbul’daki trafik denetimlerinde yüzde 93’lük artış kaydedildi

İstanbul trafik ekipleri tarafından Ocak-Nisan ayı döneminde gerçekleştirilen denetimler, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 93 oranında arttı. 2023 yılında Ocak-Nisan döneminde 2 milyona yakın araç ve sürücü denetlenirken bu sayı 2024’te 3 milyon 840 bine ulaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2023 yılının 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında 1 milyon 994 binden fazla araç ve sürücüyü denetledi. Bu yıl ise aynı dönemde gerçekleştirilen denetim sayısı yüzde 93 oranında artarak 3 milyon 840 bine yükseldi.

2023’ün ilk dört ayında 960 bin civarında ceza kesen trafik ekipleri, 2024’ün ilk dört ayında ise 1 milyon 323 binin üzerinde cezai işlem uyguladı.

Meydana gelen kaza sayısı ise 2023’ün ilk dört ayında 14 bin 387 olarak kaydedilirken, 2024’ün ilk dört ayında ise 18 bin 976’ya çıktı.

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