İstanbul'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Antalya'da Defnedildi

İstanbul'daki kaza sonucu yaşamını yitiren polis memuru İlçin Işık, Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:20
İstanbul'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Antalya'da Defnedildi

İstanbul'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Defnedildi

İstanbul'da gerçekleşen trajik bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden 49 yaşındaki polis memuru, İlçin Işık, memleketi Antalya'da toprağa verildi.

Cenaze Törenine Yoğun Katılım

İşlem, Işık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişiyle başladı. Burada, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve birçok mesai arkadaşı, cenaze törenine katılarak son görevlerini yerine getirdiler. Dua ve Helallik Alındı

Tören sırasında dualar okunup helallik alındıktan sonra, Işık'ın tabutu, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı.

Son Yolculuk

Işık'ın cenaze namazı, Memurevleri Camisi'nde kılındı ve ardından Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi. Bu acı olay, ailesi ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da...

İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da tören düzenlendi.

İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da...

İstanbul'da dün trafik kazası sonucu hayatını kaybeden polis memuru İlçin Işık (49) Antalya'da tören düzenlendi.

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