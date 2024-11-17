İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, şüphelilerin sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı ile başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Suçüstü Yakalanma ve Ele Geçirilenler

Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde suçüstü yakalanan şüphelilerin üst aramalarında, paketlenmiş bir miktar uyuşturucu madde ve 10.500 lira ele geçirildi. Ayrıca, yapılan adres aramalarında 3 kilo 230 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek bulundu.

Mahkeme Süreci

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si hakimlik tarafından tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve diğer 2 şüpheli de serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 kilo 230 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 5 fişek ele geçirildi.