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İstanbul'daki yabancı sayısına dair yeni veriler açıklandı! İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da yaşayan yabancı nüfus hakkında güncel bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada, şehirde toplam 1 milyon 87 bin 17 yabancı bulunduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 21.06.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 14:39
İstanbul'daki yabancı sayısına dair yeni veriler açıklandı! İşte detaylar

İçişleri Bakanlığı, İstanbul'da ikamet eden yabancıların sayısını güncelledi.

İSTANBUL'DA YABANCI NÜFUSUN DETAYLARI

Göç İdaresi Başkanlığı'nın resmi verilerine göre, İstanbul'da 530 bin 612 geçici koruma kapsamındaki Suriyeli, 3 bin 252 uluslararası koruma kapsamındaki yabancı ve 553 bin 153 ikamet izniyle kalan yabancı olmak üzere toplamda 1 milyon 87 bin 17 yabancı yaşamaktadır. İçişleri Bakanlığı, yanlış bilgiye dayalı spekülasyonlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

SURİYELİLERİN YOĞUNLUĞU

İstanbul'da bulunan 530 bin 612 Suriyeli, geçici koruma statüsü altında yaşamlarını sürdürmektedir. Bu statü, ülkelerindeki iç savaştan kaçan Suriyelilere belirli haklar ve hizmetler sunmaktadır. İstanbul, Türkiye genelinde en fazla Suriyeliye ev sahipliği yapan şehirlerden biri olma özelliğini taşımaktadır.

ULUSLARARASI KORUMA KAPSAMINDAKİ YABANCILAR

İstanbul'da, uluslararası koruma kapsamında olan 3 bin 252 yabancı yaşamaktadır. Bu grup, farklı ülkelerden gelip uluslararası koruma talebinde bulunan bireyleri kapsamaktadır. Uluslararası koruma, ülkelerindeki yaşam koşullarının tehlikeli olması nedeniyle Türkiye'ye sığınan kişilere sağlanan bir statüdür.

İKAMET İZNİYLE KALAN YABANCILAR

Şehirde, 553 bin 153 yabancı ise ikamet izniyle kalmaktadır. Bu izin, eğitim, çalışma, aile birleşimi gibi farklı nedenlerle Türkiye'de uzun süreli kalmak isteyen yabancılara verilmektedir. İkamet izni, yabancıların Türkiye'de yasal olarak ikamet etmelerini sağlayan bir belgedir.

SPEKÜLATİF PAYLAŞIMLARA DİKKAT

İçişleri Bakanlığı, kamuoyuna yanlış bilgi yayan spekülatif paylaşımlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, resmi verilerin Göç İdaresi Başkanlığı tarafından düzenli olarak güncellendiğini ve güvenilir olduğunu belirtti.

 

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