İstanbul'daki 'Yenidoğan Çetesi' Davasında Duruşma Ertelendi

İstanbul'da, 'Yenidoğan çetesi' davasında duruşma yarına ertelendi. Dava, bebek acil hastalarını belirli hastanelere yönlendiren ve haksız kazanç sağladığı iddia edilen 47 sanığın yargılandığı bir davadır. Duruşmanın üçüncü gününde, 22'si tutuklu 42 sanık, avukatları ile birlikte Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir araya geldi. Duruşmada, Kaya bebeğin babası da dinlenirken, bazı tutuksuz sanıklar SEGBİS ile bağlandı.

Savunmasını yapan tutuklu sanık Emine Avcı, maktul Mive Serdarova adlı bebeğin cenazesinin teslim edilmediği sorusuna karşılık olarak, 'Babaanne bana gelip, torununun cenazesini alamadığını söyledi' açıklamasında bulundu. Avcı, hastane içindeki usulsüzlükleri bildirdiğini vurguladı.

Tutuklu hemşire Mehtap Sayar, duruşmada herhangi bir örgüte üye olmadığını savunarak, sanıkların çoğunu tanımadığını söyledi. Özellikle Fırat Sarı ile olan ilişkisini belirten Sayar, para transferlerine dair de düşük maaşlar nedeniyle motivasyon ödemesi aldığını ifade etti.

Telefon konuşmasındaki tartışmalara değinen Sayar, 'Sıkıntılı bir bebek hakkında sıkıntılı bir konuşmadır' diyerek olayı sosyal medyada yaşadığı baskıyla ilişkilendirdi. Çapraz sorguya alınan Sayar, hastaneye yapılan denetimle ilgili şikayetlerde bulunduğunu ve bu durumun kendisine sorun yaşattığını da dile getirdi.

Mehmet Halis Başli ve diğer sanıklar da savunmalarında suçlamaları reddetti. Başli, iş yerinden aldıkları ek ödemelerin yaptığı ek çalışmalara karşılık olduğunu belirtti. Duruşmanın toplamda 11 saat sürdüğü belirtildi.

İlerleyen günlerde yapılacak duruşmalarda savunmaların alınmaya devam edeceği öğrenildi. Dava, yarın saat 09.30'da yeniden başlayacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.