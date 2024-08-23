İstanbul'dan Amatör Spor Kulüplerine Büyük Destek

İBB'den Amatör Spor Kulüplerine Ekipman Desteği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine yönelik önemli bir katkı sağladı. Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlikte, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu amatör spor kulüplerinin desteklenmesinin önemini vurguladı.

Amatör Spor Kulüplerinin Güçlenmesi

İmamoğlu, her yıl spor kulüpleriyle kaynak paylaşımında bulunduklarını belirterek, "Spor kulüplerinin maddi anlamda yaşadığı zorlukların farkındayız ve onlara katkıda bulunmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. İstanbul'un güçlü spor kültürünün Türkiye genelindeki çocuklara ilham verdiğini dile getiren İmamoğlu, sporun özellikle gençlerin zihinsel gelişimine sağladığı faydalara dikkat çekti.

2027 Avrupa Oyunları'na Hazırlık

İstanbul'un 2027 Avrupa Oyunları'na ev sahipliği yapacağını hatırlatan İmamoğlu, "Amacımız olimpiyat ve paralimpik oyunlarında şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek bir spor politikası oluşturmaktır." şeklinde konuştu.

Destek Miktarları ve Dağıtım Süreci

İmamoğlu, 2024 yılı itibarıyla futbolda 950, diğer branşlarda ise 400 olmak üzere toplamda 1350 amatör spor kulübüne ekipman desteği sağlayacaklarını açıkladı. Bu yıl yalnızca 61 milyon lira değerinde ekipman dağıtılacağını belirten İmamoğlu, göreve başladıkları günden bu yana amatör kulüplere sağladıkları desteğin toplamda 130 milyon lirayı aşacağını ifade etti.

Skandal Anlar

Etkinlik sırasında, İmamoğlu ile görüşmek isteyen Ercan Sümer korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Sümer, gazetecilere yaptığı açıklamada engelli olduğunu belirterek, iş talebinde bulundu. Ağlayarak, "Ben engelliyim. İş isteyecektim, korumalar bana vurdu. İş istiyorum Başkanımdan, başka bir şey istemiyorum." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), amatör spor kulüplerine ekipman desteğinde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi Cebeci Spor Kompleksi'ndeki etkinliğe katılarak konuşma yaptı.