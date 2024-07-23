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İstanbul'dan Dünyaya Robot İnovasyonu: Şampiyon İmam Hatip Liseliler

Bahçelievler İmam Hatip öğrencileri, Seul'de düzenlenen robot yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 14:56
İstanbul'dan Dünyaya Robot İnovasyonu: Şampiyon İmam Hatip Liseliler

İstanbul'dan Robotik Başarı Hikayesi

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, "AI & Robotics Team" adı altında, Güney Kore'nin Seul kentinde gerçekleştirilen 2024 AI RoboSports World Cup'ta dünya şampiyonu olmanın gururunu yaşadı.

Uluslararası Yarışmada Türkiye'yi Temsil Ettiler

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre, Anadolu imam hatip liselerindeki fen ve teknoloji programı çerçevesinde yapay zeka, robotik ve kodlama gibi alanlarda eğitim alan öğrenciler, uluslararası arenada büyük başarılar elde ediyor.

Öğrenciler, 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmaya, Türkiye'yi temsilen katıldı. Yaklaşık 300 takımın yer aldığı yarışmada, "The Settler" kategorisinde dünya şampiyonu olmanın yanı sıra, deprem sonrası geliştirdikleri yardım robotuyla da "DRC Explorer" kategorisinde dünya ikinciliği kazandılar.

Çalışmalarını 7/24 Sürdürdüler

Okulun teknoloji koordinatörü Mahmut Sami Başarıcı, farklı ülkelerde gerçekleştirilen ulusal robot yarışmalarında başarılı olan takımların dünya şampiyonasına davet edildiğini belirtti. Başarıcı, "Öğrenciler, çeşitli ulusal başarıların ardından dünya genelindeki bu yarışmaya katılmak üzere çağrıldı. Mayıs ayında yapay zeka ve robotik ekiplerini birleştirerek çalışma sürecine başladık. Öğrencilerimizle birlikte, kuralları ve yarışacakları kategorileri belirledik. Yaz tatili başladığında ise kampa girdik ve 7 gün 24 saat süren yoğun çalışmalarımızın sonucunu aldık," dedi.

Bu büyük başarı, öğrencilerin azmi ve disiplininin en güzel örneği olarak kayda geçti. İmam hatip liseleri, teknoloji alanında kendini geliştiren gençlerin potansiyelini açığa çıkarmayı sürdürüyor.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi...

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi...

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi...

Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Teknoloji, Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan "AI & Robotics Team", Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen "2024 AI RoboSports World Cup" yarışmasında dünya şampiyonu oldu.

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