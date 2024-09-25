İstanbul'dan New York'a: Pari Dukovic'in Fotoğraf Yolculuğu

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic, kişisel sergisi “İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu” ile sanatseverlerin ilgisini çekti.

Serginin Açılışı

Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleşen açılışta, Dukovic AA muhabirine fotoğrafçılık kariyerine dair önemli bilgiler verdi. İstanbul doğumlu 40 yaşındaki sanatçı, fotoğrafçılığa 8 yaşında başladığını ifade etti.

İki Şehrin Büyüsü

Dukovic, sergisinde İstanbul ve New York'ta çektiği fotoğraflara yer verdiğini vurgulayarak, “Bu eserler İstanbul'da çocukken çektiğim sokak fotoğraflarını yansıtıyor” dedi. Ayrıca, New York'taki yaşamıyla da bağlantılı anılarının fotoğraflarını sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Sokakların Duygusu

Dukovic, her iki şehrin duygusunu yakalamaya odaklandığını, özellikle İstanbul'un kendisi için bir anlam taşıdığını aktardı. “İstanbul, benim doğduğum şehir olduğu için çok önemli,” ifadelerini kullandı.

Portreler ve Zorluklar

Sergide eski ABD Başkanı Barack Obama, basketbolcu LeBron James gibi ünlü kişilerin portreleri de sergilendi. Dukovic, Beyaz Saray'da Obama'yı çekerken sadece 2,5 dakikası olduğunu ve bu süre içinde birçok kare elde edebildiğini anlattı.

Sanatçının metropol yaşamı ve insanlarla kurduğu bağlar üzerinden oluşturduğu bu sergi, 23 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraf sanatçısı Pari Dukovic'in kişisel sergisi "İstanbul'dan New York'a: Bir Fotoğrafçının Yolculuğu" sanatseverlerle buluştu. Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki açılışa katılan Pari Dukovic, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.