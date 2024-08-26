İstanbul'dan Özbekistan'a Giden Uçak, Amasya'ya Zorunlu İniş Yaptı

İstanbul'dan Özbekistan'a Seyahat Eden Uçak Acil İniş Yaptı

İstanbul'dan Özbekistan'ın Taşkent kentine gitmekte olan yolcu uçağı, teknik bir arıza nedeniyle Amasya'nın Merzifon Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı.

Uçakta Teknik Sorun Tespit Edildi

Alınan bilgilere göre, Qanot Sharq Havayollarına ait olan uçak, Amasya semalarındayken kaptanı tarafından kabin basıncında anormal belirtiler tespit edildi. Bu durum üzerine pilot, güvenlik amacıyla Merzifon Havalimanı'na iniş yapma kararı aldı.

Yolcular Güvenli Şekilde İndi

Uçakta 152 yolcu bulunduğu belirtildi. Havalimanı ekibiyle yapılan iletişimin ardından, uçak güvenli bir şekilde piste indi. Arızanın onarılması üzerine uçağın Taşkent'e devam etme olasılığı üzerinde durulmaktadır.

Yolculardan İlk Yorumlar Geldi

Yaşanan olay sonrası yolculardan Dilaf Ruzravshanova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uçağa bindiğimizde her şey yolundaydı, fakat bir anda panik yaşadık. Allah'a şükür kaptan ve ekip bizi sakinleştirdi. Şimdi tekrar yere sağlam bastığımız için çok mutluyuz," ifadelerini kullandı.

Ruzravshanova, "Türkiye'den Allah razı olsun!" diyerek minnettarlığını belirtti.

Uçağın Taşkent'e gitmeden önceki durumunun düzeltilmesi için çalışmalar devam etmektedir.