İstanbul'dan Tekirdağ'a: Yalçın Pamukçu'nun Aronya Yolculuğu

Yalçın Pamukçu'nun Yerleşim Hikayesi

Uçmakdere Mahallesi'nde yaşayan Yalçın Pamukçu, İstanbul’daki iş hayatını geride bırakarak doğup büyüdüğü Tekirdağ’a dönme kararı aldı. Pandemi döneminin getirdiği zorluklar, onu bu önemli adımı atmaya yönlendirdi.

Tekstil Sektöründen Araziye

Pamukçu, yaklaşık on yıl boyunca İstanbul'da ev tekstili sektöründe çalıştı. Ancak büyük şehir hayatının sunduğu stresin, sağlıklı bir yaşam için sürdürülebilir olmadığını fark etti. 2021 yılında, yaklaşık 150 kişilik nüfusu ile Uçmakdere Mahallesi'ne yerleşti ve burada 2,5 dekar alanda aronya yetiştirmeye başladı.

Organik Tarımın Önemi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yararlanarak aronya üretimine giden süreçte oldukça fazla araştırma yaptığını belirten Yalçın Pamukçu, insanların sağlıklı beslenme alışkanlıklarının öneminin arttığını vurguladı. Kendi arazisinde kesinlikle zararlı tarımsal ilaç kullanmadığını belirten Pamukçu, tamamen organik üretim yapma hedefinde olduğunu açıkladı.

Sağlıklı Gıdaları Tüketmenin Gerekliliği

Pamukçu, "Şehirde yaşarken, insanların sağlıksız beslenmeye yöneldiğini fark ettik. Bu nedenle sağlıklı gıda üretmek için çabalıyoruz. Aronya, bünyeye yararlı bir besin olarak büyük bir önem taşıyor," dedi.

Sonuç: Aronya Hasadı ve Gelecek Hedefleri

Hasat dönemi geldiğinde, Pamukçu bahçesinden 1,5 ton aronya rekoltesi bekliyor. Ürettiği aronya meyvelerini internet üzerinden satışa sunan Pamukçu, sağlıklı gıdaya olan arzuyu karşılamakta kararlıdır.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.

İstanbul'da uzun süre tekstil sektöründe çalışan Yalçın Pamukçu, eşi ve iki çocuğuyla doğup büyüdüğü Tekirdağ'a yerleşerek, arazisinde antioksidan içeriği yüksek meyvelerden aronya üreticiliğine başladı.