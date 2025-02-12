İstanbul'dan Uyuşturucu Getiren Zanlı Edirne'de Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne Otogarı'nda düzenlenen operasyonda uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, K.D. isimli şüphelinin İstanbul'dan şehir dışına uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Otogarda Alınan Önlemler

İlgili ekipler, Edirne Otogarı'nda önlem alarak, İstanbul'dan geldiği otobüsten inen K.D.'yi polis noktasına yönlendirdi. Burada gerçekleştirilen üst aramasında 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı Tutuklandı

Gözaltına alınan K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu operasyon, Edirne’de uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünün bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.