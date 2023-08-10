İstanbul, Denizli, Ankara, Muğla, Manisa, İzmir ve o illerdekiler dikkat! 10 derece birden fırlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayımladığı rapora göre bugün ülke genelinde sıcaklıkların yükseleceği uyarısında bulundu. Değerlendirmelere göre, 43 ilde hava sıcaklıkları 35 derecenin üstünde seyredecek. Özellikle bazı illerde sıcaklık en yüksek 44 dereceye kadar çıkabilir. Vatandaşlar, bu yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalı, gerekli önlemleri alarak sağlık ve güvenliklerini korumalıdır. İşte detaylar...





43 İLDE HAVA SICAKLIKLAR 35 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK!

Türkiye genelinde güneşli ve sıcak hava etkisini artırıyor. Özellikle bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi aşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8 Ağustos Salı gününe ait hava tahminlerini açıkladı. Buna göre, yarın 43 ilde hava sıcaklığının 35 derece ve üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Sıcaklığın özellikle bazı bölgelerde 44 dereceye kadar yükselebileceği belirtiliyor. Vatandaşlar, yüksek sıcaklıklara karşı dikkatli olmalı, gereken tedbirleri alarak sağlıklarını korumalıdır. İşte diğer ayrıntılar...





Meteoroloji tarafından yapılan uyarıya göre, sıcak hava dalgasıyla mücadele etmek önemlidir. Özellikle kronik rahatsızlıkları olan, yaşlılar ve çocuklar da dahil olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en yüksek sıcaklık seviyelerinin yaşandığı 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve özenli davranmaları gerekmektedir. Bu saatlerde sıcaklığın etkisinin daha fazla hissedildiği göz önünde bulundurularak, gerekli önlemler alınmalıdır.

Meteoroloji'nin verilerine göre, 8 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği iller belirlendi. İzmir'de 35 derece, Manisa'da 38 derece, Uşak'ta 35 derece ve Aydın'da 38 derece sıcaklık bekleniyor. Bu illerde vatandaşların sıcak hava koşullarına dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önemlidir.

Meteoroloji raporuna göre, 8 Ağustos Salı günü birçok ilde yüksek sıcaklıklar yaşanacak. Muğla'da 37 derece, Denizli'de 39 derece, Burdur'da 37 derece, Isparta'da 36 derece, Eskişehir'de 33 derece, Konya'da 37 derece, Ankara'da 37 derece, Çankırı'da 38 derece, Kırıkkale'de 39 derece, Yozgat'ta 35 derece, Amasya'da 38 derece, Çorum'da 36 derece, Karaman'da 37 derece, Niğde'de 37 derece, Artvin'de 36 derece, Aksaray'da 37 derece, Kayseri'de 38 derece, Sivas'ta 37 derece, Tokat'ta 37 derece, Gümüşhane'de 39 derece, Bayburt'ta 35 derece, Erzincan'da 39 derece, Tunceli'de 40 derece ve Bingöl'de 39 derece sıcaklık bekleniyor. Meteoroloji, özellikle 11 ile 16 saatleri arasında vatandaşların dikkatli olmalarını, sıcak hava dalgasının etkilerine karşı tedbir almalarını tavsiye ediyor.