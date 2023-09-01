İstanbul depremi için kritik açıklama: Sakın buralarda toplanmayın

Japon deprem uzmanı Prof. Dr. Yoshinori Moriwaki, İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki, İstanbul'da gerçekleşmesi muhtemel olan depremin büyüklüğünün 7.6, 7.9 gibi yüksek değerlerde olabileceğini ve bu depremin bir yıl, bir ay, hatta bir hafta gibi kısa bir süre içinde gerçekleşebileceğini belirtti.



DEPREM ARDINDAN TSUNAMİ TEHLİKESİ UYARISI





Moriwaki'nin uyarıları sonrasında, Medyatava TV'ye özel açıklamalarda bulundu ve riskli bölgeleri ve alınması gereken önlemleri paylaştı.

İstanbul'da riskli ilçeleri sıralayan Moriwaki, Atatürk Havalimanı, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Fatih gibi bölgelerde yumuşak zeminlerin bulunduğuna dikkat çekti. Ancak 2018'den sonra yapı yönetmeliklerinin Japonya ile benzer hale geldiğini ve bu yönetmeliklere uygun olarak inşa edilen binalarda oturanların endişe etmesine gerek olmadığını vurguladı. 2018 öncesi yapılmış binaların ise mutlaka zemin kontrollerinin yapılması gerektiğini ve güvenli olmaları halinde kullanılmaya devam edilebileceğini ifade etti.

Ayrıca Moriwaki, İstanbul depreminin ardından tsunami tehlikesine karşı da uyardı. Deniz içinde meydana gelecek bir depremin ardından oluşabilecek tsunamilerin 1 metreye kadar ulaşabileceğini belirtti ve deniz kenarlarında toplanmanın son derece tehlikeli olduğunu vurguladı.

Moriwaki, Türk halkına yardım etme niyetinde olduğunu ve Türkiye'deki deprem bilincinin artırılması ve güvenli binaların yapılması konusunda katkı sağlamak istediğini dile getirdi. Japonya'da sıradan bir vatandaş olduğunu ancak Türkiye'nin "Japon Deprem Amcası" olmayı ve yardımcı olmayı amaçladığını ifade etti. Türk insanını sevdiğini ve bu nedenle Türkiye'deki deprem riskine dikkat çekmeyi bir görev olarak gördüğünü belirtti.