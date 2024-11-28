İstanbul Devlet Tiyatroları'ndan "Mumyalar" Oyunu Prömiyeri

Ali Cüneyt Kılcıoğlu'nun kaleme aldığı ve Atilla Şendil'in yönetmenliğini üstlendiği "Mumyalar" oyununun prömiyeri, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de gerçekleştirildi. Tiyatro dünyasının merakla beklediği bu eser, izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı vaat ediyor.

Karakterlere Usta İsimler Hayat Veriyor

İstanbul Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen tek perdelik bu oyunda, karakterlere Ali Ersin Yenar, Nişan Şirinyan ve Ahmet Onğulu gibi yetenekli oyuncular hayat veriyor.

Atilla Şendil'den Açıklamalar

AA muhabirine konuşan Atilla Şendil, "Mumyaların" ilginç bir oyun olduğunu belirterek, hikayenin geçmişe ve geleceğe dair birçok ipucu içerdiğine dikkat çekti. Şendil, "Oyunda yeni bir şeyler söylemeye çalıştık" diyerek yazarla olan uyumun önemine vurgu yaptı.

Geçmişten Geleceğe Bir Yolculuk

Oyunun konusunu iki çöp toplayıcısının hayatı oluşturuyor. Şendil, bu karakterlerin geçmişlerini unuttuğunu ancak zamanla hatırlamaları gerektiğini ifade etti. Seyirciye, kendi yaşantılarından uzaklaşarak farklı bir ambiyans sunmayı hedeflediklerini belirten Şendil, "Biz de böyle yaşıyoruz" duygusunu sahneye taşımaya çalıştıklarını söyledi.

Prömiyer Heyecanı

Prömiyerin ilk olmasının heyecanını yaşadığını dile getiren Şendil, "Sahnedeyim ama belki onlardan daha fazla heyecanlıyım. Bu oyunda çok profesyonel iki oyuncuyla çalıştığım için rahatım" dedi.

Mumyalar'ın Temsil Tarihleri

Oyun, geçimlerini çöp toplayarak sağlayan karakterlerinin hikayesini işlerken; kadın cinayetleri, çocuk istismarı, iş kazaları ve şiddet olayları gibi toplumsal konulara da değiniyor. "Mumyalar", yarın ve 30 Kasım'da Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de sahnelenecek.

Müzik ve Tasarım Detayları

Yaseminsu Şendil'in müzikleriyle zenginleştirilen oyunun dekor tasarımı Aytuğ Dereli, kostüm tasarımı Dilek Kaplan ve ışık tasarımına Halit Akgül imza atıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.