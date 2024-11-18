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İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay'daki 10 Bin Öğrenciye Sağlık Taraması Yapacak

İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay'da 10 bin öğrencinin ağız ve diş sağlığını tarayacak. Proje detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:18
İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay'daki 10 Bin Öğrenciye Sağlık Taraması Yapacak

İstanbul Dişhekimleri Odası'ndan Hatay'a Destek

İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay'da 10 bin öğrencinin ağız ve diş sağlığı durumunu saptamak üzere büyük bir proje başlatıyor. Proje, İstanbul Dişhekimleri Odası, Hatay Dişhekimleri Odası ve Samandağ Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

Farkındalık ve İzleme Programı

Oda Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay, projeyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, bu çalışmanın ağız ve diş sağlığı konusunda farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki 10 bin öğrencinin taranması hedefleniyor. Küçükay, tarama sonuçlarının ardından öğrencilerin ağız ve diş sağlığı farkındalığını artırmak için eğitimler düzenleyeceklerini de açıkladı.

116. Yılda Koruyucu Hekimlik Vurgusu

Küçükay, Türkiye'de bilimsel diş hekimliğinin kuruluşunun 116. yılı kutlamaları kapsamında, bu sabah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda anıta çelenk koyduklarını belirtti. Ağız ve diş hastalıklarının önlenebilir olduğuna dikkat çeken Küçükay, koruyucu hekimlik yaklaşımının önemini vurguladı.

Diş Hekimliği Fakülteleri Üzerine Öneriler

Prof. Dr. Küçükay, diş hekimliği fakültelerinin sayısının sınırlandırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'daki 4-5 belediye ile birlikte yeni projeler geliştireceklerini dile getirdi.

Hatay'daki sağlık taraması ve eğitim programları ile ilgili gelişmeleri takip etmek için okuyucularımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay (ortada), "Toplum Ağız Diş Sağlığı...

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay (ortada), "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kapsamında İstanbul Dişhekimleri Odasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay (ortada), "Toplum Ağız Diş Sağlığı...

İstanbul Dişhekimleri Odası Başkanı Prof. Dr. Sedat Küçükay (ortada), "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kapsamında İstanbul Dişhekimleri Odasında düzenlenen basın toplantısında konuştu.

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