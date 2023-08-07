İstanbul, Düzce, Kırklareli, Balıkesir ve Eskişehir'de oturanlara kötü haber

İstanbul, aşırı sıcak havalardan nihayet kurtuluyor ve esintili hava serinlemeye başlıyor. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla önümüzdeki günlerde beklenen hava değişikliğine dikkat çekiyor. Salı gününden itibaren Batı bölgelerine kuzeyli rüzgârların esmeye başlayacağını belirten Ökten, özellikle İstanbul, Kırklareli, Düzce, Balıkesir ve Eskişehir'de halkın dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.



RÜZGAR 240 SAAT BOYUNCA ARALIKSIZ ESECEK





Salı günü Ukrayna üzerinden esen kuzeyli rüzgârların Batı bölgelerinde serinletici etkisiyle birlikte Marmara bölgesinin çok şanslı olacağını ifade ediyor. Üst atmosferin soğumasıyla 5.500 metre yükseklikteki gökyüzünün eksi 10 dereceye kadar düşeceğini belirten uzman, gecelerin yeryüzünden daha fazla ısı kaybedeceğine dikkat çekiyor.

Ökten, vatandaşların "Meteoroloji'nin beklediği gibi olmadı" şeklindeki eleştirilerine de açıklık getiriyor. Beklenen hava durumunun insanların beklentilerine göre değişebileceğini anlatan uzman, herkesin doğru hazırlıklar yapabilmesi için objektif bilgilere dayalı açıklamalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Kuzeyli rüzgârların 240 saat boyunca aralıksız eseceğini ifade eden Kerem Ökten, etkili rüzgârların Salı ve Çarşamba günleri özellikle Batı bölgelerinde hissedileceğini söylüyor. Gecelerin bazen üşütücü olabileceği uyarısında bulunan uzman, vatandaşların önlem alarak bu dönemi rahatça atlatmalarını öneriyor.

İstanbul ve Batı bölgelerindeki halkın meteoroloji uzmanlarının uyarılarını dikkate alarak serin esintilere hazırlıklı olmaları önem arz ediyor. Özellikle uzun süreli etkisi olması beklenen kuzeyli rüzgârların, sıcaklıkları düşürebileceği ve gece saatlerinde soğukluk hissi yaşatabileceği unutulmamalıdır. Dışarıda zaman geçirecek olanlar, gerektiğinde ince giysilerle beraber hafif yelek ya da ceket gibi ürünlerle de hazırlıklı olmalıdır.