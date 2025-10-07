İstanbul Ebru Evi HİSEV ve HİBEM Olarak Yeniden Açılıyor

İstanbul Ebru Evi, vakıf ve müze kimliğiyle sanatseverlerle buluşuyor

Üsküdar'da 1996'dan beri faaliyet gösteren 'İstanbul Ebru Evi' (Ebristan), ebru sanatının iki önemli ismi Hikmet Barutçugil ve Füsun Barutçugil tarafından yürütülen köklü bir dönüşümle yeni bir statüye kavuştu. Mekân şimdi Hikmet Füsun Barutçugil Sanat ve Eğitim Vakfı (HİSEV) ve Hikmet Barutçugil Ebru Müzesi (HİBEM) adı altında hizmet verecek.

Tanıtım programı ve destek

Tanıtım, Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen program ve hazırlanan video gösterimiyle başladı. Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül, Hikmet ve Füsun Barutçugil ile onların öğrencilerinin bir aile olduğunu vurguladı ve geleneksel sanatların yaşatılması gerektiğini belirtti. Vali Gül, hocasının yaptığı işe gönül vermesinin ve öğrencilerine olan güveninin önemine dikkat çekti.

Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız da konuşmasında çifte destek verdiklerini ve ebru müzesinin kuruluşu için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Hikmet Barutçugil'in sanat yolculuğu

Hikmet Barutçugil, ebruya 1973'te başladığını, bu sanata ilk adımı attığı andan itibaren derin bir tutkuyla çalıştığını ifade etti. 2017'de UNESCO Bilim Kurulu tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına layık görülen Barutçugil, ebrunun Türkiye ve İstanbul için kalıcı bir mekâna kavuşması amacıyla 1830'lu yıllardan kalan bir konağı vakıf haline getirdiklerini söyledi. Barutçugil, Ebristan faaliyetinin devam edeceğini ve ebru müzesinin kuruluşu için yakın zamanda açılış planlarının bulunduğunu dile getirdi.

Füsun Barutçugil'in mesajı

Füsun Barutçugil ise vakıf ve müze kurmanın eşinin 52 yıllık, kendi 41 yıllık hayali olduğunu belirtti. Babalarından öğrendikleri vakıf hizmetini sürdürmek istediklerini söyleyen Füsun Barutçugil, konağı Üsküdar'da sanat ve eğitime kazandırmak istediklerini ve müzenin vakıf çatısı altında yaşatılmasının büyük bir hizmet olacağını vurguladı. Ayrıca vakıf bünyesinde üniversite öğrencilerinin yer aldığı geniş bir burs ailesi bulunduğunu ve bu yardımlaşmanın kuşaklar arası devam edeceğini ifade etti.

Sergi ve müze planları

Tanıtım programında, Hikmet Barutçugil'in eserlerinden oluşan 'Zamansız Bir Sanat, Kalıcı Bir Miras' sergisi katılımcıların beğenisine sunuldu. Sergi 11 Ekim'e kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

Hikmet Barutçugil Ebru Müzesi, 1830'lu yıllardan kalma Osmanlı konağında hayat bulacak. Müze, geleneksel ve çağdaş ebru örneklerini sergilemenin yanı sıra 'Yaşayan Müze' kimliğiyle haftalık atölyeler, seminerler, sanatçı sohbetleri ve süreli/sürekli sergiler düzenleyerek Türk-İslam sanatlarının genç kuşaklara aktarılmasını hedefliyor.