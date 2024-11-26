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İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, hastalar güvenli şekilde transfer edildi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:37
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yangın Çıktı

İstanbul'un Fatih Samatya ilçesindeki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. Yangın, hastanenin alt katındaki depo ile laboratuvarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Olay Yerinde

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirilirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 19 araç ve 72 itfaiye personeli yangına müdahale etti. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede söndürüldü.

Hastalar Güvenli Şekilde Transfer Edildi

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dumandan etkilenme riski nedeniyle üst katta bulunan hastaların alt kata transfer edildiği ve tüm gerekli müdahalelerin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Durum normale dönmüş ve hastalar tekrar kendi yerlerine alınmıştır. Herhangi bir tahliye durumu söz konusu olmayıp hastane tedavi hizmetlerine devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Hastalar ve Tanıkların İfadeleri

Hastanede tedavi gören Arakil Turgay, yangın çıktığında kendilerinin alt katta bulunduğunu, "Sonra bizi tahliye ettiler. Eşyalarımı topladım, buraya geldim" dedi. Ayrıca, ismini vermek istemeyen bir görgü tanığı, kan tahlili sonuçlarını beklerken personelin duman nedeniyle panik yaparak binanın boşaltılması için harekete geçtiğini anlattı.

Ameliyat için hastanede bulunan bir hasta ise, "Bugün ameliyat olacaktım. Alarm çaldı, yangın çıktı. Bizi de dışarı çıkardılar. Biz 3. kattaydık. Alarm sesini duyar duymaz dışarı çıktım" diye konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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