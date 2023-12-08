İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden 'Güven ortamını pekiştiriyoruz' mesajı!

İstanbul'da düzenlenen Ekonomi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli mesajlar var. Konuşmasında 'Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz.' ifadeleri yer aldı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden 'Güven ortamını pekiştiriyoruz' mesajı!
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Çırağan Sarayı'nda düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nden önemli mesajlar paylaşıldı. Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler sempozyumuna katılan Cevdet Yılmaz enflasyona dair açıklamalarda bulundu. 2024 yılının ortalarına doğru enflasyonda yıllık bazda düşüş görüleceğine dair öngörüleri paylaşan Yılmaz, "Türkiye'nin CDS'leri düşüyor. Enflasyon sorununun farkındayız. Önceliğimiz enflasyonu düşürmek. Enflasyon aylık bazda düşüyor. Yıllık bazda belirgin düşüş 2024'ün ortalarında başlar. İhracat performansımız güçlü. Kasım ihracatı 23 milyarı aştı. Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolar. Rezervlerimizi daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında dikkat çeken önemli noktalar ise şu şekilde: 

Cevdet Yılmaz "Üç yıllık Orta Vadeli Programımız ile güven ve istikrarın tahkimi için tüm ilgili kesimlerle istişare içinde, Hükümetimizin yol haritasını ortaya koyduk." dedi.

Yılmaz'ın konuşmasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da, "Mali disiplinin sağlanması, Para politikası ve yapısal dönüşüm araçlarıyla ilerlediğimiz bu süreçte olumlu çıktıları görmeye başladık." açıklaması oldu.

Öte yandan yapılan "2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. İşsizlik oranımız 8,9 ile tek haneli seviyededir." sözleri de ekonomik büyümeye dair umut verici ifadeler oldu.

Bu ayrıntıların yanı sıra Ekonomide yaşanan büyümeye dikkat çeken Yılmaz, mücadeleden vazgeçilmediğini uygulanan para ve maliye politikalarının OVP'de yıl sonu hedef ile uyumlu ilerlediğini belirtti. Bu durumun getirisi olarak da 2024 yılının ortalarına doğru enflasyonda düşüşlerin meydana gelebileceğini vurguladı.

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