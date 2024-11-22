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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Öğretmenler Günü Kahvaltı Etkinliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Öğretmenler Günü'nde polis eşi öğretmenler ve emekli öğretmenler için kahvaltı etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:22
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Öğretmenler Günü Kahvaltı Etkinliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında polis eşleri ile görevde ve emekli öğretmenleri bir araya getiren özel bir müzikli kahvaltı etkinliği düzenledi.

Etkinlik, Beykoz Sabancı Öğretmen Evi'nde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Programda, öğretmenler keyifli anlar geçirerek doyasıya eğlendiler.

Programda söz alan Başkomiser Büşra Kayfeci, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş adına başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenleri rahmetle andıklarını belirtti. Kayfeci, "Öğretmenler Günü'nüzü en içten dileklerimizle kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, etkinlikte polisler tarafından verilen mini konserle katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın eşi Meryem Aktaş da programa katılarak destek verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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