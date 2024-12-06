İstanbul Emniyet Müdürlüğünde Devir Teslim Töreni: Selami Yıldız Göreve Başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni bir dönemin kapılarını araladı. Selami Yıldız, resmi olarak göreve başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Yıldız, görevine Zafer Aktaş'tan devralarak başladı.

Vatan Yerleşkesi'nde düzenlenen devir teslim töreninde, Aktaş tarafından karşılanan Yıldız, görevli emniyet müdürleriyle tanıştı. Yeni müdür, Aktaş'a çiçek takdim ettikten sonra yaptığı konuşmada, İstanbul'un huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Yıldız, terör, organize suç örgütleri ve zehir tacirleriyle mücadele konularında halkın desteğiyle tüm fedakarlıkları yapacaklarını belirtti. "Bu bayrak değişimi inşallah İstanbul'umuza, ülkemize ve teşkilatımıza hayırlı olsun." diyerek, Aktaş'ın emekliliğinin de hayırlı olmasını diledi.

Zafer Aktaş, 4,5 yıl süren görev süresinde İstanbul’un huzuru ve güvenliği için tüm teşkilatın büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Meslek hayatında 45 yılı geride bıraktığını dile getiren Aktaş, "Selami kardeşimiz bu görevi layıkıyla yapacaktır. Yeni görevi hayırlı olsun." diyerek, veda etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız (solda), görevine başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız (solda), görevi emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan (sağda) teslim aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İstanbul Emniyet Müdürlüğüne atanan Selami Yıldız (solda), görevine başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde düzenlenen devir teslim töreninde, İstanbul Emniyet Müdürü olarak atanan Selami Yıldız (solda), görevi emekli olan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'tan (sağda) teslim aldı.