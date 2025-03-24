İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İzinsiz Gösterilerden Zarar Gören Camide İnceleme Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, izinsiz gösterilerde zarar gören Şehzadebaşı Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 14:23
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İzinsiz Gösterilerden Zarar Gören Camide İnceleme Yaptı

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto etmek amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde zarar gördüğü belirtilen Şehzadebaşı Camisi ve Saraçhane Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Yıldız, ilk olarak izinsiz gösterilerin yapıldığı Fatih'teki Saraçhane Parkı'na geldi. Burada görevli il emniyet müdür yardımcılarından bilgi alan Yıldız, parkın çevresini gezdi ve durumu değerlendirdi.

Daha sonra, gösteriler sırasında zarar gördüğü iddia edilen Şehzadebaşı Camisi'ne geçerek, haziredeki kabirlerde incelemelerde bulunan Yıldız, yetkililerden burası hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

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