DOLAR
34,86 -0,01%
EURO
36,61 -0,01%
ALTIN
3.045,76 0,03%
BITCOIN
3.518.448,31 0,36%

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'daki geniş çaplı asayiş uygulamasını denetleyerek güvenliği artırma mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:02
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:15
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını yerinde denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Bağcılar'da eş zamanlı, genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin ve dedektör köpeklerinin destek verdiği uygulama, saat 20.00 itibarıyla başlatıldı ve Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldız, uygulamayı denetlemek üzere Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetim noktasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" şiarıyla hareket ettiklerini belirterek, İstanbul halkının güvenliği için mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bağcılar'daki uygulamada, farklı birimlerin koordinesiyle zehir tacirleri, suç çeteleri ve sokak çetelerine karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldız, özellikle yasa dışı kumar gibi ailelerin huzurunu tehdit eden unsurlarla mücadelenin de devam edeceğini vurguladı. "Yasa dışı kumar oynatan mekanlara karşı kararlılığımızı artıracağız" dedi.

Yıldız, daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamaların devam edeceğini belirtirken, 10 Aralık 2016 tarihinde şehit olan 46 şehidi ve 11 Aralık 2018'de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdiyi rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Daha sonra uygulama yapan polislerden bilgi alan Yıldız, durdurulan bazı araç sürücüleri ve vatandaşlarla da sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. Selami Yıldız, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. Selami Yıldız, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Etiyopya ve Somali, Ankara Bildirisi ile Ortak Refah İçin Anlaştı
2
Ticaret Bakanı Bolat: İran ile Ticaret Hedefimiz 30 Milyar Dolar
3
BM Genel Kurulunda Türkiye'den İsrail'e Sert Mesajlar
4
Etiyopya ve Somali Arasındaki Ankara Bildirisi: Müzakere Takvimi Belirlendi
5
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi
6
İzmir'de Arkadaş Kavgası Kanla Bitti: Bir Kişi Bıçaklanarak Öldürüldü
7
Etiyopya ve Somali'den Önemli İşbirliği Açıklaması: Ankara Bildirisi

Selpak Fiyatı 64 TL’ye Düştü! 15 Aralık’a Kadar Kaçırmayın

Meclis’te Acil Isınma Desteği Kararı: 3.000 TL Yardım Başlatıldı

Emeklilere Destek Paketi: Sivas Belediyesi'nden 2.000 TL Nakit Yardım!

Maltodekstrin Nedir? Faydaları ve Kullanım Alanları Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan'da Aralık Ayına Özel Avantajlı Kredi Fırsatları

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin