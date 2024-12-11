İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Bağcılar'da Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını yerinde denetledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Bağcılar'da eş zamanlı, genel güvenlik ve asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Polis helikopterinin ve dedektör köpeklerinin destek verdiği uygulama, saat 20.00 itibarıyla başlatıldı ve Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ile Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yıldız, uygulamayı denetlemek üzere Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'ndeki denetim noktasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" şiarıyla hareket ettiklerini belirterek, İstanbul halkının güvenliği için mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti.

Bağcılar'daki uygulamada, farklı birimlerin koordinesiyle zehir tacirleri, suç çeteleri ve sokak çetelerine karşı etkin bir mücadele gerçekleştirdiklerini aktaran Yıldız, özellikle yasa dışı kumar gibi ailelerin huzurunu tehdit eden unsurlarla mücadelenin de devam edeceğini vurguladı. "Yasa dışı kumar oynatan mekanlara karşı kararlılığımızı artıracağız" dedi.

Yıldız, daha güvenli bir İstanbul için bu uygulamaların devam edeceğini belirtirken, 10 Aralık 2016 tarihinde şehit olan 46 şehidi ve 11 Aralık 2018'de şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdiyi rahmet ve minnetle andıklarını ifade etti.

Daha sonra uygulama yapan polislerden bilgi alan Yıldız, durdurulan bazı araç sürücüleri ve vatandaşlarla da sohbet etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. Selami Yıldız, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Bağcılar'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. Selami Yıldız, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.