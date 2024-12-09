İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Beyoğlu'ndaki Asayiş Uygulamasını Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Asayiş Uygulamasını İnceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Beyoğlu'nda polis ekiplerince düzenlenen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetlemek üzere bölgeye geldi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçla mücadele adına hayata geçirilen bu uygulama, Beyoğlu'nda eş zamanlı olarak yürütüldü. Uygulama saat 20.00 itibarıyla başladı ve çeşitli birimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Özelleşmiş Ekipler Uygulamaya Katıldı

Uygulamada Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri de yer aldı.

Uygulama sırasında Taksim Meydanındaki denetim noktasını ziyaret eden Yıldız, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışı ile adım attıklarını belirtti.

Yıldız, uyuşturucunun sadece bireyleri değil, aynı zamanda aileler ve toplumlar için de büyük bir tehlike oluşturduğunu ifade etti. Bu bağlamda, "Bu mücadelemizde İstanbul halkımızın desteği büyük bir önem taşıyor. Halkımızdan desteklerini bizden esirgememelerini istirham ediyorum," dedi.

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, ziyaretinin ardından Dolapdere Caddesi'ndeki başka bir denetim noktasına geçerek buradaki uygulamayı da inceledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda), Beyoğlu'nda polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız (sağda), Beyoğlu'nda polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi.