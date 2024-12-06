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İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Yaralı Polise Ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 22:21
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 22:42
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Yaralı Polise Ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız'dan Anlamlı Ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen bir operasyon sırasında yaralanan polis memuru Nusret Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti. İstanbul'a yeni atanmış olan Yıldız, operasyona katılan ekiplerin çalışmalarını yerinde incelemek üzere geniş uygulama noktalarına giderek denetim yaptı.

Geçmiş Olsun Dilekleri ve Destek Mesajı

Daha sonra İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital'a giden Yıldız, 2 Aralık'ta Esenyurt'taki operasyonda yaralanan polis memuru Yıldırım'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Yıldız, ziyarette yaptığı açıklamada, "Gazi oldun. Allah şifa versin. Teşkilatımız her zaman yanında. Bu kutsal görevi ifa ederken kendi canını hiçe sayarak mücadele ettin. Allah muhafaza etti," dedi.

Operasyon Detayları

Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Aralık'ta hakkında "cinsel istismar" suçundan arama kararı bulunan şüpheli M.Ö.'yü gözaltına almak üzere Yenikent Mahallesi'ndeki ikametine gitmişti. Zanlının kapıdaki ekiplere silahla ateş açması sonucu polis memuru Nusret Yıldırım yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis...

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Esenyurt'ta düzenlenen operasyon sırasında yaralanan polis memurunu hastanede ziyaret etti.

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