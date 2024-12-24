İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız: Motosikletli Suç Çeteleriyle Mücadele Devam Ediyor

İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Esenler'deki Uygulamayı Denetledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kentte son yıllarda gündeme gelen yeni nesil suç örgütü motosikletli çetelere karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Asayiş Uygulaması Detayları

Esenler'de düzenlenen genel güvenlik ve asayiş uygulaması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı olarak çalışma gerçekleştirdi. Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulamaya, Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme şube müdürlükleri ile Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katıldı. Bu uygulamada polis helikopteri de destek sağladı. Ayrıca, dedektör köpekler de uygulamaya dahil oldu.

İstanbul'un Huzuru İçin Mücadele

Denetim noktasında gazetecilere açıklama yapan Yıldız, "İstanbul'un huzuru Türkiye'nin huzuru" sloganıyla uygulama yaptıklarını belirtti. 215 ekip ve 450 personelle 21 noktada gerçekleştirilen uygulamada, son bir haftada motosikletli suç çetelerine yönelik yapılan operasyonlarda 47 şahıs gözaltına alındı. Bunlardan 40'ı tutuklanırken, 17 ruhsatsız tabanca ve bir çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Yıldız, İstanbul sokaklarında huzuru sağlamak için emniyet teşkilatının 7/24 sahada olduğunu ifade ederek, "Bugün Esenler ilçemizde de uygulamalarımıza devam edeceğiz" diye ekledi.

Uygulama sırasında durdurulan bazı araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, halkın desteğini de vurguladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Esenler'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Halkalı Caddesi'ndeki denetim noktasında uygulamayı denetledi ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik Esenler'de eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Halkalı Caddesi'ndeki denetim noktasında uygulamayı denetledi ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.