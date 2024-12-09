İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız, Sultangazi'deki Asayiş Uygulamalarını Denetledi

Selami Yıldız, Sultangazi'de Asayiş Uygulamalarını İnceledi

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Sultangazi'de gerçekleştirilen geniş kapsamlı asayiş uygulamasını yerinde denetledi. Uygulamada, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Açıklama ve Hedefler

İlçe genelinde saat 20.00 itibarıyla başlayan uygulama; Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Organize Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Güven Timleri, Özel Harekat, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Trafik Denetleme Şube müdürlükleri tarafından yürütüldü.

Denetimler sırasında basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade etti. Esenyurt'ta dün yapılan uygulamanın ardından bugün Sultangazi'de durumu değerlendiren Yıldız, suçla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

Sokak Çeteleri ve Uyuşturucu Tacirleriyle Mücadele

Yıldız, sokak çeteleri ve uyuşturucu tacirlerinin öncelikli mücadele hedefleri olduğunu belirterek, İstanbul halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını ifade etti. "Suç örgütleri, devletimizin kadife eldiveni içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır," dedi.

Uygulama noktalarında denetimlerini sürdüren Yıldız, özellikle gençlerin geleceğini tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede kararlılık sergileyeceklerini sözlerine ekledi. Ayrıca, bu mücadelede basının ve halkın desteklerinin de önemli olduğuna dikkat çekti.

Devam Eden Uygulamalar

Yıldız, sahada yapılacak uygulamaların hangi alanlarda süreceği konusunda ipuçları verirken, yarın da narko alan çalışması yapacaklarını duyurdu. Uygulamalar, İstanbul'un farklı yerlerinde devam edecektir.

Bunun yanı sıra, Yıldız uygulama noktasında kural ihlali yapan sürücülerle de sohbet ederek, İstanbul halkının güvenliği için herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti.