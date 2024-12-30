İstanbul Esenyurt'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 8 Yaralı

İstanbul'da Zincirleme Trafik Kazası Gerçekleşti

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk toplam 8 kişi yaralandı. Olay, TEM Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. Kazaya karışan araçlar arasında 2 otomobil, 1 kamyon, 2 hafif ticari araç ve 1 panelvan minibüs yer aldı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4'ü çocuk 8 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kazanın yaşandığı bölgede oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılması ve yol temizliğinin ardından kısa sürede normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Esenyurt'ta 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.