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İstanbul Estetiği: Bir Şehir ve Kültürün Sanatsal Yolculuğu

İstanbul estetiği üzerine konuşmalar, tarih ve kültürel unsurların birleşimiyle şekillenen bir tartışmayı ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 12:14
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:14
İstanbul Estetiği: Bir Şehir ve Kültürün Sanatsal Yolculuğu

İstanbul'un Kültürel Mirası Ele Alındı

İstanbul'un tarihi ve kültürel hafızasına ışık tutan etkinlik, Fatih Alay Köşkü'nde gerçekleştirildi. "İstanbul Estetiği" konulu programda, Beşir Ayvazoğlu ve Mimar Celaleddin Çelik önemli değerlendirmelerde bulundu.

Ali Yılmaz: Alay Köşkü'nün Önemi

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenen İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Alay Köşkü'nün tarihi ve kültürel bir hafıza mekânı olduğunu vurgulayarak, "Burada, İstanbul estetiği üzerine kıymetli bir sohbet gerçekleştireceğiz," ifadelerini kullandı.

İstanbul Estetiğinin Temelleri

Beşir Ayvazoğlu, estetiğin sadece mimaride değil, İstanbul'un tüm yaşam alanlarında mevcut olduğunu belirtti. "Osmanlı, kendi estetik anlayışını inşa ederken, tarihsel dokuyla da mücadele etmiştir," diye ekledi.

Mimar Sinan'ın Rolü

Ayvazoğlu, İstanbul estetiğinin şekillenmesindeki en önemli figürün Mimar Sinan olduğunu ifade ederek, İstanbul'un mimari zenginliğini vurguladı. "İstanbul'un estetik kimliği, kadim mimari geleneklerle beslenmiştir," dedi.

Estetiğin Kapsamı ve Anlamı

Celaleddin Çelik, estetik anlayışının hayatın her alanını kapsaması gerektiğini belirterek, "Şehrin mimarisinin de bu estetik anlayışa göre şekillenmesi önemlidir," dedi. Mimarının sadece bir yapı değil, toplumsal ilişkilerin bir yansıması olduğunu söyleyen Çelik, İstanbul'un estetiğinin daha güzel bir yaşam için ipuçları taşıması gerektiğine de vurgu yaptı.

Sonuç olarak, İstanbul estetiği konusundaki bu derinlemesine tartışmalar, şehrin kültürel mirasını ve sanatını yeniden düşünme fırsatı sundu.

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