İstanbul Fatih'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi

Fatih'te Saraçhane Parkı'nda İslami Dayanışma Platformu üyeleri, Küresel Sumud Filosu'na destek ve Gazze'deki vahşeti protesto için yatsı vakti toplandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 11:44
Saraçhane Parkı'nda yatsı vakti buluşması

Fatih'te Küresel Sumud Filosu'na destek vermek ve İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere uyguladığı soykırım ile açlığı protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (Özgür-Der) tarafından yapılan açıklamaya göre, İslami Dayanışma Platformu üyeleri yatsı namazı vaktinde Saraçhane Parkında toplandı.

Program Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı; devamında Gazze ve Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla ezgiler seslendirildi.

Özgür-Der Başkanı Rıdvan Kaya, direnişe destek vermenin Hamas'a sahip çıkmakla mümkün olduğunu belirtti. Binlerce şehide rağmen düşmana boyun eğmeyen Gazze halkının kutlu direnişi için 2 yıldır meydanlarda olduklarını anlattı. Kaya, "Siyonistlerin yüz yıllık mazisi katliam ve barbarlığın tarihidir. Bunu Müslümanlar yıllardır dile getiriyordu ama bugün artık tüm dünya vahşetin farkına vardı." ifadelerini kullandı.

Kaya, Küresel Sumud Filosu ile siyonistlerin tüm dünya nezdinde lanetlendiğini, farklı ülke ve inançlardan binlerce insanın işgal çetesine karşı bir araya geldiğini ve bunun Gazze halkının en büyük kazanımı olduğunu, Gazze'de işlenen vahşetin siyonistleri yapayalnız bir hale getirdiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından yatsı namazı kılındı ve katılımcılar için dua edildi.

