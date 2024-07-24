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İstanbul Festivali, Uluslararası Müzik Yıldızlarını Ağırlıyor

İstanbul Festivali, 2-18 Ağustos'ta müzik severlerle buluşacak, önemli isimler sahne alacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:22
İstanbul Festivali, Uluslararası Müzik Yıldızlarını Ağırlıyor

İstanbul Festivali Başlıyor

İstanbul Festivali, bu yıl 3. kez müzikseverlerle buluşmak için hazırlıklarını tamamladı. Festival Park Yenikapı'da, 2-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik, uluslararası müzik devlerini ağırlayacak.

Katılacak Sanatçılar

Festival, geçen yıl 800 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu yıl 17 gün boyunca yerli ve yabancı 30'dan fazla sanatçı sahne alacak.

Festivalin öne çıkan isimlerinden biri, 4 Ağustos'ta Hande Yener ile aynı sahneyi paylaşacak Lost Frequencies. Ayrıca, "The Greatest DJ Of All Times" ödülünü kazanan Tiësto da 8 Ağustos'ta festivalde olacak.

Jason Derulo'nun İkonik Performansı

İstanbul Festivali, "müziğin dahi çocuğu" olarak bilinen Jason Derulo'yu da konuk edecek. Derulo, 12 Ağustos akşamı, "Whatcha Say", "Swalla", "Wiggle" ve "Slow Low" gibi hit parçalarını dans koreografileri eşliğinde sergileyecek. Festival, farklı müzik türlerini ve dünya çapında tanınan sanatçıları bir araya getirerek, katılımcılara eşsiz bir deneyim sunacak.

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