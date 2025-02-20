Istanbul Film Station 2023: Jüri ve Mentörler Açıklandı

Bu yıl ikinci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan Istanbul Film Station, jürisi ve mentörleriyle ilgili detayları açıkladı. Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı ve Fransız Kültür Merkezi destekleriyle düzenlenen etkinlik, 24-27 Nisan tarihleri arasında Beyoğlu Hope Alkazar'da gerçekleştirilecek.

Mentörler ve Jüri Üyeleri

Bu yılki programın mentörleri arasında Stockholm Film Okulu direktörü Anders Rune, Square Eyes'dan dağıtımcı Sofia Tocar ve Torino Film Lab'dan pitching koçu Edoardo Fracchia yer alıyor. Kısa film jürisinde Kerem Kurdoğlu, Aycan Aluçlu ve Derya Durmaz; belgesel jürisinde ise Emir Melek ve Evrim İnci görev alacak.

Başvurular ve Etkinlik Detayları

Başvurular, 28 Şubat'a kadar sürecek. Etkinlik, ilk yılından farklı olarak Avrupa-Türkiye ortak yapım olanaklarına dair bir bölüm de içerecek. Proje sahiplerinin final sunumları, alanında uzman proje koçları tarafından değerlendirilecek.

Finale kalan projeler, sektörün önde gelen isimlerinden geri bildirim alma ve işbirliği fırsatları yakalama şansına sahip olacak. Istanbul Film Station, kısa film ve belgesel projeleri için başvuruların 28 Şubat'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Keşif Listesi ve Gözlemci Fırsatları

Finale kalan beşer proje, etkinlik boyunca mentörlerle birebir çalışma ve projelerini uluslararası düzeyde geliştirme fırsatı bulacak. Ayrıca, keşif listesine giren 10 proje sahibi, etkinlikleri gözlemci olarak takip etme şansına sahip olacak. Programla ilgili detaylı bilgiye istanbulfilmstation.com adresinden ulaşabilirsiniz.