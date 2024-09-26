DOLAR
34,1 -0,04%
EURO
38,17 -0,32%
ALTIN
2.920,96 -0,13%
BITCOIN
2.172.619,69 -0,43%

İstanbul Finans Merkezi'nde Yabancı Para Defter Tutma Dönemi Başlıyor

İstanbul Finans Merkezi, 2025'ten itibaren katılımcılarına yabancı para birimleriyle defter tutma imkanı sunacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 08:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 08:40
İstanbul Finans Merkezi'nde Yabancı Para Defter Tutma Dönemi Başlıyor

İstanbul Finans Merkezi'nde Yeni Dönem

İstanbul Finans Merkezi (İFM), 2025 yılından itibaren faaliyet gösteren katılımcılarının yabancı para birimleriyle defter tutmalarına olanak tanıyacak.

Resmi Duyuru ve Yürürlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Katılımcılar İçin Yeni İmkanlar

Söz konusu tebliğ ile İFM'de yer alan katılımcılar, yabancı para birimleri ile defter tutma imkanına erişmiş olacaklar. Bu düzenlemenin amacı, Türkiye'nin finansal altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilir bir finansal ortam yaratmaktır.

Hukuki Çerçeve ve Uygulama

İFM'nin, 7412 sayılı Kanun ile sağlanan yetkiler doğrultusunda, katılımcılar için yabancı para birimi ile defter tutulmasına dair düzenlemeler yapılacak. Bu sayede, bölgede finansal hizmetler veya transit ticaretle uğraşan katılımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz cinsinden günlük kayıtlarını tutabilecekler.

İFM’nin Hedefleri

İFM, geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunarak canlı bir ekonomi yaratmayı hedeflemektedir. Yabancı para birimiyle defter tutabilme imkanı, bölgeyi daha cazip hale getirerek küresel düzeyde daha fazla katılımcı çekme amacını taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
21 Eylül 2024 Gündem Özeti
2
Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu
3
Sudan'da Kolera Salgını: Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 473'e Ulaştı
4
Japon Savaş Gemisi, Avustralya ve Yeni Zelanda ile Tayvan Boğazı'ndan Geçti
5
Güney Kore'den Orta Doğu Gerilim Uyarısı
6
IMF, Pakistan'ın 7 Milyar Dolar Kurtarma Paketini Onayladı
7
Van Gölü'nde Dalgıçlar Hayalet Ağı Temizledi

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı