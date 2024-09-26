İstanbul Finans Merkezi'nde Yabancı Para Defter Tutma Dönemi Başlıyor

İstanbul Finans Merkezi'nde Yeni Dönem

İstanbul Finans Merkezi (İFM), 2025 yılından itibaren faaliyet gösteren katılımcılarının yabancı para birimleriyle defter tutmalarına olanak tanıyacak.

Resmi Duyuru ve Yürürlük

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Katılımcılar İçin Yeni İmkanlar

Söz konusu tebliğ ile İFM'de yer alan katılımcılar, yabancı para birimleri ile defter tutma imkanına erişmiş olacaklar. Bu düzenlemenin amacı, Türkiye'nin finansal altyapısını geliştirmek ve sürdürülebilir bir finansal ortam yaratmaktır.

Hukuki Çerçeve ve Uygulama

İFM'nin, 7412 sayılı Kanun ile sağlanan yetkiler doğrultusunda, katılımcılar için yabancı para birimi ile defter tutulmasına dair düzenlemeler yapılacak. Bu sayede, bölgede finansal hizmetler veya transit ticaretle uğraşan katılımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz cinsinden günlük kayıtlarını tutabilecekler.

İFM’nin Hedefleri

İFM, geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunarak canlı bir ekonomi yaratmayı hedeflemektedir. Yabancı para birimiyle defter tutabilme imkanı, bölgeyi daha cazip hale getirerek küresel düzeyde daha fazla katılımcı çekme amacını taşımaktadır.