İstanbul Gaziosmanpaşa'da 173 Yıl 8 Ay Hapis Cezalı Firari Musa S. Yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa'da çeşitli suçlardan aranan bir firari hükümlüyü yakaladı.

Operasyon ve takip

Yapılan çalışmalarda; "birden fazla kişi tarafından silahla yağma" ve "görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından toplam 173 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Musa S., 10 Ekim 2024'ten bu yana takibe alındı.

Gaziosmanpaşa'da bir evde saklandığı belirlenen firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Adli süreç

Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

