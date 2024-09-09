İstanbul Gitar Günleri 14-15 Eylül'de Müzikseverleri Ağırlayacak

İstanbul Gitar Günleri Geliyor

İstanbul müzik tutkunları için önemli bir etkinlik olan "İstanbul Gitar Günleri", 14-15 Eylül tarihleri arasında Haliç Tersanesi'nde gerçekleştirilecek.

Etkinliğe Dair Detaylar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu ilk etkinlik, müzikseverleri 20'nin üzerinde değerli gitaristle buluşturacak. Etkinlikte Cihan Tanrıverdi, Akın Eldes, Ricardo Moyano ve Cenk Eroğlu gibi birçok gitarist sahne alacak.

Genç Yeteneklere Fırsat

Program dahilinde, genç gitaristler kendi performanslarını İBB Orkestralar Müdürlüğü'nün Instagram hesabına 1 dakikalık videolar olarak paylaşabilecekler. Bu videolar arasından seçilecek üç talihli, usta gitaristlerin ardından sahne alarak hayallerini gerçekleştirme imkanı bulacak.

Atölye ve Söyleşiler

Etkinlik sırasında katılımcılar için "Gitara Dair" başlıklı atölye ve söyleşi etkinlikleri düzenlenecek. Luthierler, gitar yapımı hakkında kapsamlı bilgi vererek katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Ücretsiz Biletler

Etkinlikte yer almak isteyenler, biletlerini İstanbul Senin uygulaması üzerinden ücretsiz olarak temin edebilirler.