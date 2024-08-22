İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda Mülakatlar Başladı

İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu Mülakatları Gerçekleşti

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, 2024-2025 eğitim öğretim yılında İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'na 30 öğrenci alacaklarını duyurdu. Öğrenciler, 15'er kişilik iki farklı sınıfta eğitim alacak.

Medeniyet Değerlerini Genç Nesillere Yaşatmak

Yentür, "Köklerimizden gelen medeniyet değerlerimizi genç nesillerle erken yaşta buluşturmak istiyoruz." diyerek okulun misyonunu vurguladı. Ayrıca, tematik okul kavramının Türkiye'de büyük bir yenilik olduğunu ifade etti.

Sanat ve Spor Eğitimi

Yentür, yalnızca müzik değil, gelecekte spor alanında da ortaokullar açmayı hedeflediklerini belirtti. "Sadece müzik alanında değil, İstanbul'da ilk spor ortaokulunu da açacağız." dedi.

Öğrencilerin Potansiyeli Geliştirilecek

Bu yıl eğitim hayatına başlayan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu, sanata yetenekli çocukların gelişimi için uygun bir ortam sunacağını ifade eden Yentür, "Müzik okulunda eğitim alan çocuklar, ileride çeşitli etkinliklerde performans sergileyebilecekler." şeklinde konuştu.

Öğrencilerden Umut Ege Sayılgan'ın Görüşleri

10 yaşındaki öğrenci Umut Ege Sayılgan, müzik alanında ilerlemekten memnun olduğunu belirtti. İleride piyanist veya opera sanatçısı olmayı istediğini ifade eden Sayılgan, "3 yıldır piyano çalıyorum ve günde 1 saat müzik hocam ile çalışıyorum." dedi.

Ailelerin Beklentileri

Umut'un annesi, çocuğunun yeteneğinin ilkokulda fark edildiğini belirterek, müzik okuluna başvurularının nedenini, oğlunun potansiyelini disiplinli bir şekilde geliştirebileceği bir ortamda olması gerektiği olarak açıkladı. Veli Özge Sayılgan, "Umarım tematik okullar için daha fazla kaynak ayrılır." diye ekledi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür'ün (sağda) katılımıyla İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu olan Üsküdar Hezarfen Ahmet Çelebi Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.