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İstanbul Hastanesi'nde Çökme Olayı: Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da bir hastanede sıcak su tesisatının patlaması sonucu yaşanan çökme sonrası 8 bebek tahliye edildi, biri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 19:33
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 19:33
İstanbul Hastanesi'nde Çökme Olayı: Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da Hastane Olayı için Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da meydana gelen talihsiz olayda, Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitesinde sıcak su borusunun patlaması sonucunda asma tavan çöktü. Bu olay sonrası, koridorda bulunan 8 bebek güvenli bir alana alındı. Ancak bu bebeklerden biri, yapılan müdahalelere rağmen hayati tehlikesini kaybederek yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayın detayları ele alındı. Çocuk yoğun bakım ünitesi koridorunda sıcak su borusunun patladığı ve bunun sonucunda tavanın çökmeye başladığı belirtildi. Olay anında, nöbetçi cumhuriyet savcısı hemen olay yerine intikal etti ve gerekli incelemeleri başlattı.

Ölüm Sebebinin Araştırılması

Sağlık ekiplerinin olay yerinde hazır bulunması talimatı verilirken, vefat eden bebeğin epikriz raporu alınarak olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu'na da gönderilen bebeğin kesin ölüm sebebinin tespit edilmesi için bilirkişi raporu istenildi.

Öncelikler ve Sorumluluklar

Açıklamada, hastane görevlilerinin beyanlarının alınacağı ve olayla ilgili diğer detayların tespit edileceği ifade edildi. Bunun yanı sıra, olay öncesi ve sonrasına dair kuvözün ısı ve nem verilerinin de toplanacağı kaydedildi. Soruşturmanın devam ettiği, olayda kusur olup olmadığının bilirkişi incelemesiyle belirleneceği vurgulandı.

Olayın Özeti

Önceki gün, İstanbul'daki Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nde yaşanan olayda, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edilmişti. Ancak entübe vaziyette takip edilen bebeklerden birinin durumu kötüleşmiş ve hayatını kaybetmişti.

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