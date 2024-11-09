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İstanbul Hava Müzesi, 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde İstanbul Hava Müzesi, ziyaretçilere ücretsiz olarak açılıyor.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 17:11
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:15
İstanbul Hava Müzesi, 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyaret Edilebilecek

İstanbul Hava Müzesi'nde Ücretsiz Ziyaret Fırsatı

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla önemli bir duyuru yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı vesilesiyle İstanbul Hava Müzesi ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Atatürk Fotoğrafları Sergisi

Bakanlıktan gelen bilgilere göre, 10 Kasım tarihinde müze ziyaretçileri için özel bir etkinlik düzenlenecek. Müze bünyesinde Atatürk fotoğrafları sergisi ziyarete açılacak. Bu sergi, Atatürk’ün hayatına ve Türk milletine olan katkılarına dair önemli anları gösterecek.

Tüm ziyaretçilere açık olacak bu etkinlik, hem Atatürk'ü anmak hem de hava müzesinin kültürel mirasını keşfetmek için büyük bir fırsat sunuyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin...

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin...

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini bildirdi.

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