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İstanbul Havalimanı, 2024'te En Bağlantılı Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 2024 ilk yarısında 316 direkt uçuş noktasına ulaşarak en ön sırada yer aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 15:37
İstanbul Havalimanı, 2024'te En Bağlantılı Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı Dünyanın En Bağlantılı Havalimanı

2024 yılının ilk altı ayında, İstanbul Havalimanı, toplamda 316 direkt uçuş noktası ile en bağlantılı havalimanları arasında birinci sırada yer aldı. Bu başarı, uluslararası ulaşımda önemli bir sıçrama olduğunu gösteriyor.

İGA'nın Başarılı Yönetimi

İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA şirketinin CEO'su Selahattin Bilgen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İGA İstanbul Havalimanı olarak, 2024 yılının ilk yarısında 316 direkt uçuş noktasına hizmet vererek en bağlantılı 20 havalimanı arasında ilk sırada yer almanın gururunu yaşıyoruz. İnanılmaz ekibimiz ve paydaşlarımız sayesinde İstanbul, küresel bağlantının kalbinde yer almaya devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Gelecek Vizyonu

Bu rakamlar, İstanbul Havalimanı'nın uluslararası uçuşlarda yaptığı yatımların ve büyüme stratejilerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Havalimanı, dünya genelinde daha fazla destinasyona ulaşımı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

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