İstanbul Havalimanı, 3 Yıldır Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın Zirvesinde Yerini Koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1401 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu. Uraloğlu, havalimanının 2024 yılında Amsterdam, Londra ve Paris gibi büyük Avrupa şehirlerindeki havalimanlarını geride bırakacağını belirtti.

EUROCONTROL Raporu ve İstanbul Havalimanı'nın Başarısı

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) geçen yıla ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirerek, İstanbul Havalimanı'nın başarısının bu raporda da yer aldığını vurguladı. Uraloğlu, havalimanının üç yıl üst üste Avrupa'nın zirvesinde bulunduğunu ifade etti.

Yolcu İstatistikleri ve Gelecek Beklentileri

İstanbul Havalimanı'nın açıldığı günden bu yana 338 milyon 152 bin 378 yolcu'ya hizmet verdiğini ve 255 milyon 668 bin 998 yolcu'nun dış hatlarda seyahat ettiğini kaydeden Uraloğlu, havalimanının önümüzdeki yıllarda da zirvedeki yerini koruyacağını belirtti.

Türkiye'nin Uçuş Trafiği ve Verimliliği

EUROCONTROL tarafından yayımlanan raporda, Türkiye'nin günlük ortalama 3 bin 140 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6. sırada yer aldığına dikkat çeken Uraloğlu, Türk hava sahasının 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olduğunu açıkladı.