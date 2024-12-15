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İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Günlük 1352 Uçuşla Zirvede

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak 1352 günlük uçuş ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:30
İstanbul Havalimanı, Avrupa'da Günlük 1352 Uçuşla Zirvede

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın Zirvesinde Yerini Koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen uçuşlar sonucunda İstanbul Havalimanı'nın günlük ortalama 1352 uçuşla Avrupa'deki en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı. Bu başarı ile İstanbul Havalimanı, Londra, Amsterdam ve Paris gibi önde gelen Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bıraktı.

Önemli Veriler ve Sıralama

Bakan Uraloğlu, EUROCONTROL tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Rapora göre, İstanbul Havalimanı ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı, günlük ortalama 662 uçuşla aynı listede 10'uncu sırayı almayı başardı. Türkiye, günlük ortalama 2511 uçuşla Avrupa'da 6. en yoğun trafik hacmine sahip ülke oldu.

Uçuş Gecikmeleri ve Verimlilik

Uçuş yoğunluğundaki başarıyı da gecikme süreleriyle destekleyen Uraloğlu, Türk hava sahasının uçuş başına yalnızca 0,5 dakikanın altında gecikme süresi ile Avrupa'nın en verimli hava sahalarından biri olduğunu vurguladı. Bu durum, Türkiye'nin havacılık alanındaki gelişiminin önemli bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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