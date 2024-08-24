İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Uçuş Noktası

İstanbul Havalimanı, Uçuşlarda Zirvede

İstanbul Havalimanı, Avrupa'daki hava trafiğinin kalbi olmaya devam ediyor. Son yayımlanan raporlara göre, bu havalimanı, günlük ortalama 1510 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun uçuş noktası konumunda.

EUROCONTROL Raporu Açıklandı

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı (EUROCONTROL), 12-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaptığı incelemeleri içeren Avrupa Havacılık İstatistik Raporu'nu yayımladı. Bu raporda İstanbul Havalimanı'nın ulaştığı uçuş sayısı dikkat çekti.

Diğer Havalimanları Nasıl Sırala?

Raporda, İstanbul Havalimanı'nın zirvede yer aldığı belirtilirken, Amsterdam Schiphol Havalimanı 1428 uçuş ve Charles de Gaulle Havalimanı 1412 uçuş ile onu izledi. Ayrıca, Antalya Havalimanı da 1034 uçuş ile listede 7. sırada yer aldı.

Kapanış

İstanbul Havalimanı, uluslararası hava trafiğindeki artışla birlikte, Avrupa'nın en önemli havalimanlarından biri olmayı sürdürüyor ve havacılık sektörü için büyük bir merkez haline geliyor.