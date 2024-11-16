İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın Zirvesinde: Günlük 1359 Uçuş

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın Zirvesinde Yerini Koruyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4-10 Kasım döneminde günlük ortalama 1359 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı konumunu sürdürdüğünü duyurdu. İstanbul Havalimanı, Londra, Amsterdam ve Paris gibi Avrupa'nın başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak bu başarısını pekiştirdi.

Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'na Göre

Bakan Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından yayımlanan Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu değerlendirdi. Uraloğlu, raportu takip ederek İstanbul Havalimanı'nın dünya genelinde 25 küresel ölçekli havalimanı arasında 686 günlük uçak kalkışı ile 9'uncu sırada yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin Hava Trafiği Verileri

Ayrıca, Türkiye'nin günlük ortalama 2815 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında 6'ncı sırada yer aldığını vurguladı. Uraloğlu, Türk hava sahasının uçuş başına yalnızca 0,5 dakikanın altındaki gecikme süresiyle Avrupa'nın en verimli hava sahası olduğunu ifade etti.

Gecikmelerin Karşılaştırılması

En yüksek gecikme yaşanan hava sahası olarak Fransa'nın Paris kenti 1,9 dakikayla ilk sırada. Ayrıca, Sevilla'nın (İspanya) 1,3 dakika, Lizbon'un (Portekiz) 0,9 dakika ve Barselona'nın (İspanya) 0,6 dakikayla gecikmenin en yoğun olduğu diğer saha kontrol merkezleri olduğu belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4-10 Kasım döneminde günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak, zirvedeki yerini koruduğunu bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4-10 Kasım döneminde günlük ortalama 1359 uçuşla Avrupa başkentlerindeki havalimanlarını geride bırakarak, zirvedeki yerini koruduğunu bildirdi.