İstanbul Havalimanı Conde Nast Traveler Okuyucuları Tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' Seçildi

Conde Nast Traveler okuyucularının oylarıyla İstanbul Havalimanı, 2024'ün ardından 2025'te de 'Dünyanın En İyi Havalimanı' seçildi; Changi ikinci, Hamad üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:17
İstanbul Havalimanı Conde Nast Traveler Okuyucuları Tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' Seçildi

İstanbul Havalimanı Conde Nast Traveler Okuyucuları Tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' Seçildi

İstanbul Havalimanı, New York merkezli seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından okuyucuların katılımıyla düzenlenen anket sonucunda bir kez daha "Dünyanın En İyi Havalimanı" ilan edildi.

Havalimanının küresel konumu ve değerlendirme

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 330'dan fazla noktaya düzenlediği uçuşlarla 'küresel aktarma merkezi' vasfını güçlendiren İstanbul Havalimanı; yolcu deneyimi, hizmet kalitesi ve altyapı yatırımlarıyla okuyucuların takdirini topladı.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen'in açıklaması

İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Conde Nast Traveler'in seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum."

Anketin kapsamı ve sıralama

New York merkezli, 116 yıllık tarihe sahip yayın grubu Conde Nast'ın lüks seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından düzenlenen "Okuyucuların Seçimi" anketine katılan yüz binlerce seyahatseverin oylarıyla oluşturulan listede İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ardından 2025'te de zirveye yerleşti. Ankette, Singapur'un Changi Havalimanı ikinci, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, Travel+Leisure dergisi tarafından da 2 yıl üst üste "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilleyerek uluslararası alanda Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lecornu, Macron ile 'Olası Çözümleri' Görüşecek — Yeni Hükümet İçin Müzakereler
2
Özgür Özel'den 'Vicdan' Gemisine Saldırıya Kınama: İsrail ve Trump Eleştirisi
3
DMM: Eskişehir Beylikova NTE Sahasının ABD'ye Devredileceği İddiası Asılsız
4
Erdoğan: Ana Muhalefetin Reformlara Destek Vermesi 'Günahlarına Kefaret' Olur
5
Gunma'da Markete Giren Ayı 2 Kişiyi Yaraladı
6
YSK Başkanı Ahmet Yener Minsk'te Türk Dili ve Kültürü Merkezi'ni Ziyaret Etti
7
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Sabotajlara Karşı Temkinliyiz, Hızlı Hareket Edeceğiz

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak