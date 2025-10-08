İstanbul Havalimanı Conde Nast Traveler Okuyucuları Tarafından 'Dünyanın En İyi Havalimanı' Seçildi

İstanbul Havalimanı, New York merkezli seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından okuyucuların katılımıyla düzenlenen anket sonucunda bir kez daha "Dünyanın En İyi Havalimanı" ilan edildi.

Havalimanının küresel konumu ve değerlendirme

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, dünyada 330'dan fazla noktaya düzenlediği uçuşlarla 'küresel aktarma merkezi' vasfını güçlendiren İstanbul Havalimanı; yolcu deneyimi, hizmet kalitesi ve altyapı yatırımlarıyla okuyucuların takdirini topladı.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen'in açıklaması

İGA Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, ödüle ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Conde Nast Traveler'in seyahat konusunda tecrübeli ve titiz okuyucularından gelen bu takdir, yolcu deneyimine olan hassasiyetimizin ve özenle yürüttüğümüz çalışmalarımızın hizmet kalitesinin en güzel göstergesidir. Dünyanın en iyi havalimanı olarak seçilmek, yalnızca altyapımıza değil, insan kaynağımıza ve yolcu memnuniyetine verdiğimiz önemin de kanıtıdır. Bu başarının havacılık operasyonlarımızın yanı sıra tüm çalışma alanlarımızda odağımıza aldığımız sürdürülebilirlik ve yenilikçilik yolculuğumuzda attığımız doğru adımların ve misafirlerimize verdiğimiz değerin bir sonucu olduğuna inanıyorum."

Anketin kapsamı ve sıralama

New York merkezli, 116 yıllık tarihe sahip yayın grubu Conde Nast'ın lüks seyahat dergisi Conde Nast Traveler tarafından düzenlenen "Okuyucuların Seçimi" anketine katılan yüz binlerce seyahatseverin oylarıyla oluşturulan listede İstanbul Havalimanı, 2024 yılının ardından 2025'te de zirveye yerleşti. Ankette, Singapur'un Changi Havalimanı ikinci, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamad Uluslararası Havalimanı ise üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca, Travel+Leisure dergisi tarafından da 2 yıl üst üste "Dünyanın En İyi Havalimanı" seçilen İstanbul Havalimanı, küresel ölçekteki başarısını bir kez daha tescilleyerek uluslararası alanda Türkiye'nin gururu olmaya devam ediyor.