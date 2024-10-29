İstanbul Havalimanı Cumhuriyet Bayramı'nı Özel Etkinliklerle Kutluyor

İstanbul Havalimanı'nda Bayram Coşkusu

Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda özel etkinlikler düzenlenmektedir. Havalimanı işletmecisi olan İGA, bu yıl 6. yaşını kutlayan terminalde, bayram coşkusunu hem yerli hem de yabancı misafirleriyle paylaşmayı amaçlamaktadır.

Özel Işıklandırmalar ve Etkinlikler

İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi, bayram dolayısıyla Türk bayrağının kırmızı rengine büründürülerek özel bir ışıklandırma ile süslenmiştir. Ayrıca dış hatlar yolcu salonu ve iç hatlar bölümünde, saat 16.00'a kadar bando ve kortej yürüyüşleri gerçekleştirilecektir. Yolculara gün boyunca bayraklar dağıtılacaktır.

Hava Yolu Sayısındaki Artış

Havalimanı, 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılı hedefini aştı ve 101 hava yolu şirketine hizmet vermeye başladı. İstanbul Havalimanı, dünya genelinde bu kapasitedeki üçüncü havalimanı olarak dikkat çekmektedir. 29 Ekim 2024'te İspanya merkezli havayolu firması Vueling Airlines ile başlayan yeni seferler, hizmet verilen hava yolu sayısını 109'a çıkartacak.

Vueling Airlines, Barselona'dan İstanbul Havalimanı'na haftada 3 gün direkt uçuş düzenleyecek. Bu sayede Balear ve Kanarya Adaları gibi 90'dan fazla destinasyona kolay bağlantı sağlanmış olacak.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi ve zaferinin hatırlanmasını sağlayan İGA, birlik ve beraberlik duygusunun önemine de vurgu yapmaktadır.