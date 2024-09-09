Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul Havalimanı, Google Kullanıcıları Tarafından Avrupa'nın En İyisi Seçildi

İstanbul Havalimanı, Google yorumlarıyla Avrupa'nın en iyi havalimanı oldu. İGA CEO'su Selahattin Bilgen, başarı için teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 16:25
İstanbul Havalimanı, Google Kullanıcıları Tarafından Avrupa'nın En İyisi Seçildi

İstanbul Havalimanı'na Büyük Övgü

İstanbul Havalimanı'nın, Google kullanıcıları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa'nın en iyi havalimanı olarak seçildiği duyuruldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, bu başarıyı sosyal medya hesabında paylaştı.

Başarı İçin Teşekkür Mesajı

Bilgen, yaptığı paylaşımda, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Google Yorumlarıyla Derecelendirme

Yapılan araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı, 100 binden fazla Google yorumu alarak 4,4 puanla en yüksek puanı elde etti. İstanbul Havalimanı'nı, Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları izledi.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Çinli Otomobil Devi BYD, 2025 Han Sedan Modelini Tanıttı: Fiyat ve Teknolojisi ile TOGG T10x'e Rakip Oldu

10 Eylül 2024 Salı günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Asgari Ücret 2025'te OVP Etkisi ile Yeniden Belirleniyor

Emekli maaş zammı ile promosyon yarışı kızıştı

O İlde 77 Bin Liraya Tarla İhalesi

TOKİ'den Yeni Konut Satışı: 2+1 ve 3+1 Daireler İle Ev Sahibi Olun!

Yapı Kredi'den 1050 TL'ye Kadar İndirim Fırsatı!

EBYU İŞKUR Üzerinden 40 Yaş Altı Kadın/ErkekTemizlik Personeli Alım İlanını Az Önce Açtı

Akbank’tan Rekor Değerde Promosyon Ödemesi

Fiat Egea İçin Eylül Ayı Özel Kredi Kampanyası: %2,99 Faiz ve Esnek Ödeme Seçenekleriyle Aracınıza Kavuşun

Kaymakamlıklar 150 TYP Personel Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

SGK listeyi az önce güncelledi! Listede olanlara 10 yılda erken emeklilik müjdesi