İstanbul Havalimanı, Google Kullanıcıları Tarafından Avrupa'nın En İyisi Seçildi

İstanbul Havalimanı'na Büyük Övgü

İstanbul Havalimanı'nın, Google kullanıcıları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda Avrupa'nın en iyi havalimanı olarak seçildiği duyuruldu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın CEO'su Selahattin Bilgen, bu başarıyı sosyal medya hesabında paylaştı.

Başarı İçin Teşekkür Mesajı

Bilgen, yaptığı paylaşımda, "Google yorumlarında da görüldüğü gibi, bizi seçen ve başarımıza katkıda bulunan herkese derinden minnettarız. İstanbul Havalimanı'nı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı devam ettirmeye kararlıyız," ifadelerini kullandı.

Google Yorumlarıyla Derecelendirme

Yapılan araştırmaya göre, İstanbul Havalimanı, 100 binden fazla Google yorumu alarak 4,4 puanla en yüksek puanı elde etti. İstanbul Havalimanı'nı, Porto, Atina, Çekya ve Zürih havalimanları izledi.