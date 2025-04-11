İstanbul Havalimanı, Hava Kargoda Dünyanın Dağıtım Merkezi Olmayı Hedefliyor

İstanbul Havalimanı: Hava Kargo Taşımacılığının Yeni Merkezi

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, İstanbul Havalimanı'nın hava kargo taşımacılığında büyük bir dağıtım merkezi olmayı hedeflediğini açıkladı. Hava kargo taşımacılığında yıllık 2,7 milyon ton kapasiteye ulaşıldığını belirten Yüksek, bu sayının önceki yıllarda 2,4 milyon ton civarında olduğunu vurguladı.

ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi

Kemal Yüksek, Antalya'da düzenlenen ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, ICAO'nun hava kargoya özel bir statü kazandırma çabası içinde olduğunu ifade etti. Zirveye, 80 ülkeden yaklaşık 700 katılımcının yer aldığını belirten Yüksek, Türkiye'nin havacılık alanındaki gücünün dünya çapında güven oluşturduğunu söyledi.

İstanbul'un Coğrafi Avantajları

Yüksek, İstanbul'un coğrafi konumu itibarıyla hava kargo taşımacılığı için son derece elverişli olduğunu kaydetti. "Kargo taşımacılığının büyük bir kısmı deniz yoluyla yapılıyor, ancak bu alanda güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyoruz." sözleriyle deniz yoluyla yapılan taşımacılığın zorluklarına dikkat çekti.

Geleceğe Yönelik Hedefler

Hava kargo taşımacılığında Türkiye'nin vazgeçilmez bir oyuncu olmasını sağlamak adına kargo ve antrepolarla desteklenecek projelere odaklandıklarını aktaran Yüksek, TÜBİTAK ile çalışarak yerli güvenlik tarama sistemleri geliştirdiklerini ifade etti. Ayrıca, kalifiye personel yetiştirme konusunda Türkiye'yi bir sertifika sağlayıcı ülke haline getirerek uluslararası rekabette avantaj elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Küresel COVID-19 Salgınının Etkileri

Kemal Yüksek, COVID-19 döneminde Türkiye'nin hava kargo sektöründeki güçlü kalışının, hizmet ve maske taşımacılığı açısından büyük bir avantaj sağladığını hatırlattı. Bu durumun kurtarma ve yardım faaliyetlerinde de hava kargonun önemini artırdığını kaydetti.

Yasal Düzenlemeler ve Dijitalleşme

Yüksek, hava kargo taşımacılığının global standartlara uygun olmasına yönelik yasal düzenlemelere de değindi. Geçen yıl gerçekleştirilen 6 kanun düzenlemesi'nin ardından bu yıl da yeni düzenlemeler yapacaklarını belirtti. Bu şekilde hava kargo taşımacılığını daha verimli ve maliyet etkin hale getireceklerini sözlerine ekledi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Antalya'da düzenlenen ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi'nde AA muhabirine açıklama yaptı.